Бакаев – о матче с «Енисеем»: Приберегли реализацию для «Зенита»

Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России, а также высказался о матче с «Зенитом».

«Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч – следующий. Приберегли реализацию для «Зенита», – сказал полузащитник официальному сайту «Спартака».

Напомним, с клубом из Санкт-Петербурга команда Бакаева сыграет 15 мая. Матч 28-го тура РПЛ начнется в 16.30 по столичному времени.

Что касается Кубка России, то в финале красно-белые сыграют с «Динамо». Этот матч пройдет 29 мая в «Лужниках».