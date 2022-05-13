«Матч ТВ» представил обзор матча «Сочи» – «Нижний Новгород» в 29-м туре РПЛ (видео)

В пятницу, 13 мая, «Сочи» принимал на своем поле «Нижний Новгород» в матче 29-го тура чемпионата России. Команды так и не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «барсы» набрали 53 очка и вышли на второе место в РПЛ, сместив с этой позиции московское «Динамо». Кроме того, сегодняшний результат гарантировал черноморскому клубу как минимум бронзовые медали чемпионата.

Представляем вашему вниманию подборку ярких моментов матча, прошедшего на стадионе «Фишт».