Победитель Кубка лиги получит 90 миллионов рублей

Стали известны финансовые детали Кубка лиги, который планируют ввести в сезоне-2022/23. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, клубам будут выплачивать по несколько миллионов рублей «даже за ничью на групповом этапе». За весь групповой этап команды получат гарантированное вознаграждение от 54 до 84 млн рублей.

За каждую победу в группе предусмотрен бонус от 8 до 13 млн рублей.

Наконец, победитель Кубка лиги получит от 59 до 90 млн рублей, а проигравший – от 39 до 60 млн.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ решили обсудить введение Кубка лиги из-за отсутствия еврокубков.