«Локомотив» – «Динамо»: смогут ли бело-голубые вернуться на второе место в РПЛ?

Сегодня, 14 мая, московское «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом» в матче 29-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Он даст стартовый свисток в 16.30 по столичному времени.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч Премьер». Стоимость трансляции – 149 рублей.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги бело-голубы занимают третье место в чемпионате России, набрав 52 очка. «Локомотив» расположился на шестой строчке, добыв 44 очка.

К слову, в случае победы «Динамо» вернется на второе место, сместив с этой позиции «Сочи».