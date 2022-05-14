«Локомотив» – «Динамо»: Смолов и Захарян выйдут с первых минут

«Локомотив» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ. Напомним, встреча начнется в 16.30 по столичному времени.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук, Магкеев, Тикнизян, Карпукас, Бека Бека, Керк, Камано.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Смолов, Н'Жи.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги бело-голубы занимают третье место в чемпионате России, набрав 52 очка. «Локомотив» расположился на шестой строчке, добыв 44 очка.
К слову, в случае победы «Динамо» вернется на второе место, сместив с этой позиции «Сочи».
источник: «Советский спорт»