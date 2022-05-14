«Лейпциг» Тедеско сыграет в Лиге чемпионов сезона-2022/23

Футболисты «Лейпцига» под руководством Доменико Тедеско не смогли переиграть «Арминию» (1:1) в выездном матче 34-го тура чемпионата.

«Лейпциг», несмотря на ничью, сохранил за собой четвертую строчку в турнирной таблице благодаря домашней победе «Байера» над «Фрайбургом» (2:1). Отметим, что за клуб из Леверкузена весь матч провел российский голкипер Андрей Лунев.

По результатам чемпионата в Лиге чемпионов сезона-2022/23 кроме «Лейпцига» от Германии сыграют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Байер», занявшие соответственно с первого по третье места в турнирной таблице бундеслиги.

В Лиге Европы следующего сезона выступят «Унион Берлин» и «Фрайбург», в Лиге конференций – «Кельн».

По итогам сезона бундеслигу покинут «Арминия» и «Гройтер Фюрт», «Герте» предстоит участие в плей-офф за право остаться в лиге. «Штутгарт» покинул зону стыковых матчей, обыграв в заключительном туре «Кельн» (2:1).

Добавим, что по итогам сезона во второй бундеслиге право выступить в высшем дивизионе чемпионатов Германии досрочно гарантировал себе «Шальке». За оставшиеся две путевки в заключительном туре поборятся «Вердер» (60 очков), «Гамбург» (57) и «Дармштадт 98» (57).