«Питер был мотивирован, но не на сто процентов»: Широков – о матче «Спартак» – «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился эмоциями от матча бывших команд в 29-м туре РПЛ.

Напомним, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. В составе красно-белых отличился форвард Александр Соболев. Питерцы ушли от поражения благодаря голу с пенальти, который реализовал полузащитник Андрей Мостовой. Это случилось в самой концовке поединка.

«Питер был мотивирован, но не на сто процентов. Первый тайм скучный, гости контролировали мяч, было стыдно за «Спартак» за эти цифры.

Во втором тайме матч ожил, но игра не восхитила. Пенальти в конце матча, считаю, был – вратарь сбил игрока. Так же, на мой взгляд, Кукуян принял правильное решение и по поводу гола «Спартака». Что касается «Спартака», то есть, на мой взгляд, избыточная ротация – не понимаю этого. Бакаев очень хорошо себя проявляет, но он не попадает в состав…», – сказал Широков для «РБ-Спорт».

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» расположился на 10-й строчке в таблице, набрав 38 очков.