ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Питер был мотивирован, но не на сто процентов»: Широков – о матче «Спартак» – «Зенит»

Экс-игрок осудил наставника красно-белых и похвалил главного арбитра встречи Павла Кукуяна.
17 мая 2022 16:45
автор: Артур Гичунцев

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился эмоциями от матча бывших команд в 29-м туре РПЛ.

Напомним, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. В составе красно-белых отличился форвард Александр Соболев. Питерцы ушли от поражения благодаря голу с пенальти, который реализовал полузащитник Андрей Мостовой. Это случилось в самой концовке поединка.

«Питер был мотивирован, но не на сто процентов. Первый тайм скучный, гости контролировали мяч, было стыдно за «Спартак» за эти цифры.

Во втором тайме матч ожил, но игра не восхитила. Пенальти в конце матча, считаю, был – вратарь сбил игрока. Так же, на мой взгляд, Кукуян принял правильное решение и по поводу гола «Спартака». Что касается «Спартака», то есть, на мой взгляд, избыточная ротация – не понимаю этого. Бакаев очень хорошо себя проявляет, но он не попадает в состав…», – сказал Широков для «РБ-Спорт».

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» расположился на 10-й строчке в таблице, набрав 38 очков.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Мэр Мадрида: Мбаппе сказал мне, что переходит в «Атлетико»
Ранее сообщалось, что игрок договорился о трансфере в «Реал».
17.05.2022 17:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Булыкин: В «Зените» у Дзюбы очень комфортная среда даже если и понизят зарплату
В данный момент клуб из Санкт-Петербурга не может достичь договоренности с футболистом по поводу условий нового контракта.
17.05.2022 17:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» готова включить Депая в сделку по переходу Левандовски
Ранее стало известно, что клуб Ла Лиги не рассчитывает на нидерландского футболиста в следующем сезоне.
17.05.2022 17:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
В ЦСКА прокомментировали слухи о желании братьев Березуцких покинуть команду
Ранее сообщалось, что оба тренера написали заявление об уходе по собственному желанию.
17.05.2022 17:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Лион» откажется от выкупа полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле
Французский футболист вернулся в команду Лиги 1 в зимнее трансферное окно на правах арендного соглашения.
17.05.2022 17:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Есть внутренние околофутбольные моменты». Григорян - о возможной отставке Березуцкого
Наставник может покинуть армейский клуб
17.05.2022 17:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Николича сообщил о том, что тренер не вернется в Россию ближайшим летом
Ранее сербский специалист занимал должность наставника «Локомотива».
17.05.2022 17:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Питер был мотивирован, но не на сто процентов»: Широков – о матче «Спартак» – «Зенит»
Экс-игрок осудил наставника красно-белых и похвалил главного арбитра встречи Павла Кукуяна.
17.05.2022 16:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Братья Березуцкие заинтересованы в том, чтобы покинуть Россию и продолжить карьеру в Европе
Отечественные специалисты недовольны текущей ситуацией в ЦСКА.
17.05.2022 16:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Малкома и Клаудиньо сообщил о том, что его клиенты не уйдут из «Зенита» летом 2022 года
Также представитель обоих игроков добавил, что пока не получал предложений от других команд по своим подопечным.
17.05.2022 16:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кто же отвечал на вопросы «Матч ТВ» вместо Дзюбы? Обзор футбольных мемов
Самые значимые футбольные события последних дней в картинках.
«В джазе только девушки» на примере русского биатлона. Как Серохвостов и Халили решили тренироваться с женщинами
Опубликованы списки групп сборной России на предстоящий сезон – кто у какого тренера будет готовиться.
«Один человек написал: если я завтра умру, мир станет лучше». Правила жизни Александра Овечкина
Путь Александра Овечкина ко второму Кубку Стэнли оборвался в первом раунде плей-офф-2022. Но это не делает фигуру лучшего российского бомбардира НХЛ всех времен менее масштабной. «Плеймейкер» вспомнил, что говорил в разные годы Овечкин о том, как закалялся его характер.
России на ЧМХ-2022 нет, зато рулит КХЛ! Как финны разбили американцев за два периода
В главном матче игрового дня в группе В сборная Финляндии легко справилась с командой США (4:1) и лидирует в своей восьмерке.
Касаткина — первая ракетка России, Ковалев — на ринге после допинга. Новые приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Соболев догнал Карпина и дышит в спину Дзюбе! Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов.
Словаков хватило на период… Пока Канада крушит всех на ЧМХ-2022
В центральном матче четвертого игрового дня чемпионата мира в группе А родоначальники хоккея победили в Хельсинки сборную Словакии – 5:1.
Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта
С 13 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?
21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.
«Оставлять Березуцких тренерами ЦСКА очень опасно!» Мнение легенды клуба
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мыслями о поражении от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (0:1), которое лишило армейцев шансов на медали.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика