Президент «Барселоны» заявил, что Дембеле может уйти по окончании сезона

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как обстоит ситуация по новому контракту с полузащитником Усманом Дембеле.

«Мы сделали Дембеле новое предложение по контракту и ждем его ответа на следующей неделе. Усман хотел остаться в «Барселоне», но теперь его привлекают другие варианты, которые он считает лучшими», – сказал президент сине-гранатовых для Catalunya Radio.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз попал в сферу интересов «ПСЖ», «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне он провел за «Барселону» 31 матч, забил два гола и отдал 13 голевых передач.