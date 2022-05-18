Салихова заявила, что «Спартак» не будет платить за поп-звезд на финале Кубка России

Зарема Салихова заявила, что «Спартак», супругой владельца которого она является, не будет платить за шоу на финале Кубка России.

Напомним, что соперником красно-белых по матчу будет московское «Динамо».

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии к РФС. Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие.

То, что организаторы вдохновились американским супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашённых артистов», - приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Добавим, что ходят слухи, что организаторы финала, хотят пригласить известную среди болельщиков «Спартака» певицу МакSим.

Финал Кубка России пройдет 29 мат на арене «Лужники».