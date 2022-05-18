Владимир Быстров: Один тренер сражался, а другой – испугался

Бывший полузащитник Владимир Быстров, отыгравший в свое время в обеих командах, проанализировал игру и отметил в интервью sovsport.ru, чья мотивация была выше:

»Даже не знаю. Скорее – у журналистов: целую неделю можно было говорить об этом матче, ждать хорошей игры. Тем более последние туры чемпионата России нас радуют зрелищным футболом. Видимо, один тренер не хотел проигрывать в принципиальном сражении, а второй немножко испугался «Зенита», - прокомментировал Владимир Быстров.