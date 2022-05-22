Юрий Семин: Дзюба много сделал для того, чтобы «Зенит» был чемпионом

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход нападающего Артема Дзюба из «Зенита».

О своем решении 33-летний футболист объявил в видеролике, который разместил в телеграм-канале.

«Он верой и правдой служил «Зениту» много лет, много сделал для того, чтобы они были чемпионами. Это хороший отрезок его футбольной жизни, который он прошел. Так бывает, что заканчивается карьера в одной команде, вполне возможно, что он еще поиграет в другом клубе», - цитирует ТАСС Семина.

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающим заинтересованы сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне Артем провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.