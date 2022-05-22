ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юрий Семин: Дзюба много сделал для того, чтобы «Зенит» был чемпионом

Форвард вместе с клубом из Санкт-Петербурга четыре раза становился победителем РПЛ.
22 мая 2022 12:14
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход нападающего Артема Дзюба из «Зенита».

О своем решении 33-летний футболист объявил в видеролике, который разместил в телеграм-канале.

«Он верой и правдой служил «Зениту» много лет, много сделал для того, чтобы они были чемпионами. Это хороший отрезок его футбольной жизни, который он прошел. Так бывает, что заканчивается карьера в одной команде, вполне возможно, что он еще поиграет в другом клубе», - цитирует ТАСС Семина.

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающим заинтересованы сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне Артем провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

источник: ТАСС
Это интересно:
Нападающий «Спартака» Ларссон не намерен возвращаться в Россию летом 2022 года
Действующий контракт шведского футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.
22.05.2022 13:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Зидан обсудил с эмиром Катара свое возможное назначение на пост главного тренера «ПСЖ»
Действующим наставником клуба является Маурисио Поччеттино.
22.05.2022 13:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Испанский журналист назвал Мбаппе предателем и трусом после несостоявшегося перехода в «Реал»
Французский футболист продлил контракт с «ПСЖ».
22.05.2022 13:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Динияр Билялетдинов: Думаю, что Дзюба останется в РПЛ
Ранее в СМИ сообщалось, что нападающим заинтересованы сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».
22.05.2022 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Владислав Сарвели: «Крылья Советов» будут выше восьмого места в следующем сезоне РПЛ
Футболист стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне, забив девять голов.
22.05.2022 12:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Анчелотти подтвердил, что Иско уйдет из «Реала»
Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
22.05.2022 12:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Отец Черышева заявил, что его сын рассмотрит предложения от клубов РПЛ
Летом 2022 года футболист станет свободным агентом.
22.05.2022 12:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кроос выразил заинтересованность в том, чтобы играть под руководством Клоппа
Немецкий футболист защищает цвета «Реала» с лета 2014 года.
22.05.2022 12:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Юрий Семин: Дзюба много сделал для того, чтобы «Зенит» был чемпионом
Форвард вместе с клубом из Санкт-Петербурга четыре раза становился победителем РПЛ.
22.05.2022 12:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Зените» подтвердили информацию об уходе Дзюбы из клуба
В скором времени чемпион РПЛ опубликует официальное заявление по ситуации с футболистом.
22.05.2022 12:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
«В нашем чемпионате Артем может спокойно играть до 40 лет». Мостовой — об уходе Дзюбы из «Зенита»
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» итоги сезона в РПЛ.
Полный триумф Бразилии! Итоги UFC Vegas 55
В главных боях турнира UFC в Лас-Вегасе бразильянка Кетлин Виейра неожиданно победила по очкам американку Холли Холм, а ее соотечественник Мишел Перейра избил аргентинца Сантьяго Понзиниббио.
Панама встретила победителей и призеров! Как завершился уникальный проект «Лига Героев»
В столице Панамы финишировал автопробег по 8 странам Центральной Америки в рамках проекта «Лига Героев», в котором участвовали шестеро россиян.
Шейхи довольны, «Реал» в бешенстве! Деньги победили футбол? Как Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ»
Килиан Мбаппе решил остаться в «Пари Сен-Жермен» еще на три сезона — до лета 2025 года, а значит его ожидавшийся трансфер в «Реал» не состоится.
Париж готов короновать нового короля из Испании! Как Карлос Алькарас повторил феноменальный взлет Надаля
Перед стартующим 22 мая «Ролан Гаррос» весь теннисный мир говорит не о Джоковиче, Надале или Медведеве, а об испанском пареньке, которому только 5 мая исполнилось 19. Его зовут Карлос Алькарас, и в Париже он будет едва ли не главным фаворитом.
Канадцы спутали все расклады на плей-офф. Итоги 9-го дня ЧМХ-2022
В субботу на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки и Тампере был большой игровой день.
«Перед сезоном никто бы не поверил, что мы займем второе место». Артур Юсупов — о серебре «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после победы над «Динамо» (5:1) рассказал о том, как его команда пришла к историческому для нее результату.
«Верю в мечту, что вернусь в «Спартак». Глушаков — после победы над красно-белыми
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 30-го тура со «Спартаком» (2:1) рассказал о своем голе, расширении РПЛ и Кубке лиги.
Федотову и Карпину — пятерка, Федуну — неуд, Слуцкому — кол! Итоги РПЛ-2021/22
Сезон Российской Премьер-Лиги только завершился, а уже можно делать прогнозы, кто станет чемпионом через год.
Гол? Нет. Штанга! Как Слуцкий вылетел с «Рубином» из РПЛ из-за не забитого на 103-й минуте пенальти
Развязка чемпионата РПЛ, особенно в той части, которая касалась борьбы за выживание, получилась по-настоящему огненной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика