Динияр Билялетдинов: Думаю, что Дзюба останется в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на уход из «Зенита» форварда Артема Дзюбы.

Напомним, что о своем решении 33-летний футболист объявил 22 мая в видеролике, который разместил в телеграм-канале.

«Не очень верю, что Артем продолжит карьеру за рубежом. «Црвена Звезда», боюсь, не потянет его требований. А ждать предложений из чемпионатов топ-5 сложно, исходя из геополитической ситуации в мире. На данный момент это неакутально. Поэтому, думаю, Дзюба останется в РПЛ. Этот футболист отлично знает лигу и обладает огромным опытом. Понятно, что такой исполнитель пригодится любой российской команде», — цитирует RT Билялетдинова.

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне Артем провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.