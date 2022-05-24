Аленичев намекнул на увольнение Ваноли из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил работу итальянца Паоло Ваноли у руля московского клуба.

«Мне кажется, у руководства клуба уже есть решение по нему. Не в его пользу. Игра в весенней части все показала. Мне непонятно, во что играет «Спартак» и во что хотя бы стремится играть. Я не верю, что если Ваноли оставят, то игра преобразится», – сказал Аленичев для Sport24.ru.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством команда заняла 10-е место в РПЛ, а также пробилась в финал Кубка России, где сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет 29 мая.