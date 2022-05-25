Джикия сделал выбор между Виторией и Ваноли

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил главного тренера команды Паоло Ваноли с бывшим наставником москвичей Руем Виторией.

«Какой характер мне больше по душе – спокойный Витория или эмоциональный Ваноли? Я много где играл в карьере, видел разных тренеров, в том числе и в «Спартаке». Такая энергетика, как у Ваноли, и его эмоции – мне такой подход ближе», – сказал защитник «Российской газете».

Напомним, минувший сезон «Спартак» начал под руководством Витории и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. Португалец был уволен в декабре 2021 года из-за неудачного выступления команды в РПЛ.

Ваноли подписал контракт со «Спартаком» после ухода Витории и помог клубу выйти в финал Кубка России. Впрочем, его приход не исправил положение красно-белых в чемпионате страны – команда завершила кампанию на 10-й позиции.