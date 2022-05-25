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«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за место в РПЛ

Встреча на стадионе «Газовик» начнется в 17:30 по московскому времени.
25 мая 2022 17:21
автор: Александр Поволоцкий

Известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

Добавим, что обслужит встречу бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.

«Оренбург»: Гошев, Ойеволе, Гойкович, Эктов, Малых, Каплиенко, Аюпов, Полуяхтов, Фамейе, Ковалев, Обухов.

«Уфа»: Чичкан, Йокич, Журавлёв, Никитин, Плиев, Кабутов, Фищенко, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.

Ранее в другом матче «СКА-Хабаровск» победил дома «Химки» со счетом 1:0.

Напомним, что «Оренбург» финишировал на третьем месте в ФНЛ, а «Уфа» завершила сезон на 14-й строчке в российской премьер-лиге.

источник: РПЛ
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