«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за место в РПЛ

Известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

Добавим, что обслужит встречу бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.

«Оренбург»: Гошев, Ойеволе, Гойкович, Эктов, Малых, Каплиенко, Аюпов, Полуяхтов, Фамейе, Ковалев, Обухов.

«Уфа»: Чичкан, Йокич, Журавлёв, Никитин, Плиев, Кабутов, Фищенко, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.

Ранее в другом матче «СКА-Хабаровск» победил дома «Химки» со счетом 1:0.

Напомним, что «Оренбург» финишировал на третьем месте в ФНЛ, а «Уфа» завершила сезон на 14-й строчке в российской премьер-лиге.