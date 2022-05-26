«Вест Хэм» не заинтересован в выкупе контракта полузащитника Крала у «Спартака»

Опорный полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, арендованный у «Спартака» до лета 2022 года с правом выкупа, не подпишет полноценный контракт с лондонским клубом.

Как сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет, руководство «молотобойцев» разочаровано выступлениями 24-летнего чеха и не собирается активировать опцию выкупа за футболиста. Отметим, что действующее соглашение хавбека с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2023/24.

Напомним, что Крал присоединился к «Вест Хэму» в августе прошлого года. С тех пор он отыграл за команду всего шесть матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее известный американский телеканал ESPN включил Крала в десятку худших трансферов АПЛ в сезоне-2021/22.