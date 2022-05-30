Червиченко считает, что Карпин может вернуться в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя слухи о возможном уходе Паоло Ваноли, допустил возвращение в стан красно-белых главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

По словам экс-функционера, 53-летний специалист может возглавить команду, если Леонид Федун перестанет управлять столичным клубом.

«У Карпина не со «Спартаком» противоречия и разногласия, а с Федуном. Если Федун покидает клуб, то, вполне возможно, люди, которым «Спартак» небезразличен, могут вернуться и заниматься там плодотворной работой. Разные варианты возможны», – сказал Червиченко «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Спартака» Паоло Ваноли решил вернуться в Италию. Что касается Карпина, то помимо работы в «Ростове» он также занимает должность главного тренера сборной России.

В минувшем сезоне РПЛ специалист помог донской команде занять девятое место, а «Спартак» стал победителем Кубка России.