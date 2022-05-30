Кержаков намекнул на уход из «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о дальнейшей работе с российским клубом.

«Наверное сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», – цитирует Кержакова «Спорт день за днем».

Напомним, специалист возглавил нижегородцев в июне 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ его команда заняла 11-е место в таблице и сохранила прописку в высшем дивизионе страны.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Нижнего Новгорода» станет Михаил Галактионов, занимающий аналогичный пост в молодежной сборной России.