Агент Ваноли прокомментировал слухи о желании тренера покинуть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не собирается уходить из клуба. Об этом заявил агент специалиста Андреа Д'Амико.

По словам менеджера, итальянец намерен продолжить работу с командой, а слухи о его желании расторгнуть контракт являются ложью.

«Я не знаю, кто и зачем распространяет эти слухи и выдуманную информацию.

Паоло вчера доказал, что он хороший специалист, который приносит результат и что он достоин тренировать «Спартак». Может, это кому-то не понравилось», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Ваноли принял команду в декабре 2021 года. Он сменил у руля москвичей португальца Руя Виторию.

Под руководством итальянца «Спартак» занял девятое место в РПЛ и выиграл Кубок России.