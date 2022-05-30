Гаврилов – о работе Ваноли в «Спартаке»: При чем тут Кубок? Кубок никому не нужен

Уход Паоло Ваноли с должности главного тренера «Спартака» не станет потерей для столичного клуба. Такое мнение выразил экс-футболист москвичей Юрий Гаврилов.

Напомним, специалист принял команду по ходу минувшего сезона и выиграл с ней Кубок России. Что касается чемпионата, то его подопечные финишировали на 10-й позиции.

«Не думаю, что уход Ваноли – потеря для «Спартака». При чем тут Кубок? Сейчас Кубок никому не нужен. Оценить работу Ваноли в «Спартаке»? А какая работа? 10-е место команда заняла: какая работа там?» – цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ваноли решил покинуть «Спартак», а на его место рассматривают главного тренера «Сочи» Владимира Федотова.