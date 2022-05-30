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Перишич подписал двухлетний контракт с «Тоттенхэмом»

В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 10 голов и отдал девять голевых передач.
30 мая 2022 23:30
автор: Артур Гичунцев

Хорватский нападающий Иван Перишич продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 33-летний форвард стал игроком «Тоттенхэма». Он заключил контракт сроком на два сезона. Официально об этом объявят в ближайшее время.

Напомним, с 2015 года футболист выступает за миланский «Интер». Его договор с итальянцами истекает 30 июня.

В минувшей кампании Иван Перишич провел во всех турнирах 49 матчей, забил 10 голов и отдал девять голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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Перишич подписал двухлетний контракт с «Тоттенхэмом»
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