Кержаков согласовал контракт с «Нижним Новгородом» и ждет встречи с губернатором

Российский специалист Александр Кержаков согласовал новое соглашение «Нижнего Новгорода».

По информации «Чемпионата», окончательное решение о будущем 39-летнего тренера в клубе решится после встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Отмечается, что она должна состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» не стал предлагать новый контракт Кержакову.

Напомним, что специалист возглавил клуб перед началом прошлого сезона. Под его руководством »Нижний» набрал 33 очка и занял 11-е место в российской премьер-лиге, несмотря на то, что за год до этого выступала в ФНЛ.