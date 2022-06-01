«Воровать не будет». Селюк высказался о будущем Бориса Ротенберга

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал уход своего клиента из московского «Локомотива», а также высказался о будущем игрока.

«Борис совершенно точно дальше будет в футболе. Но в каком статусе - мы должны подумать в течение пары-тройки недель. Он знает футбол изнутри, он сам играл. Порядочный, воровать не будет», - приводит слова Селюка «РБ-Спорт».

Ротенберг пополнил состав «Локомотива» в августе 2016 года. С этого момента он провел 17 матчей за клуб, в которых не отличился результативными действиями. Вместе с «Локомотивом» 36-летний защитник стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и завоевал три Кубка и один Суперкубок страны.