ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Широков прокомментировал уход Бакаева из «Спартака»

Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с «Зенитом».
02 июня 2022 16:24
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на последние события вокруг полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ранее стало известно, что 25-летний хавбек покинул московский «Спартак» на правах свободного агента, поскольку стороны не смогли договориться о продлении контракта.

«Не знаю, что внутри произошло, но для меня этот уход непонятен. Когда уходят свои воспитанники, да еще в расцвете сил, да еще имея прецедент Дзюбы – это не очень хорошо», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, Бакаев начал выступать за первую команду «Спартака» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне он помог красно-белым выиграть Кубок России. На счету игрока 36 матчей, 3 гола и 8 ассистов во всех турнирах.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
«Спартак» объявил об уходе Кутепова
В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 8 матчей.
02.06.2022 16:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тихонов ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак»
Специалист уже трудился в московском клубе в качестве помощника Валерия Карпина
02.06.2022 16:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
В «Спартаке» объяснили, почему выдвинули свои требования по проведению матча за Суперкубок России
Красно-белые считают, что опередили «Зенит»
02.06.2022 16:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Широков прокомментировал уход Бакаева из «Спартака»
Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с «Зенитом».
02.06.2022 16:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» договорился о приобретении бразильца Фассона
Сумма сделки может составить пять миллионов евро
02.06.2022 16:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» выступил с просьбой перенести матч Суперкубка России и назначить иностранных судей
Изначально встреча красно-белых с «Зенитом» запланирована на 9 июля.
02.06.2022 16:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дубль Неймара принес победу сборной Бразилии над Южной Кореей в товарищеском матче
Дубль Неймара принес победу сборной Бразилии над Южной Кореей в товарищеском матче
Игра прошла в Сеуле.
02.06.2022 15:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кюйт назначен главным тренером «АДО Ден Хааг»
Кюйт назначен главным тренером «АДО Ден Хааг»
Контракт с бывшим полузащитником «Ливерпуля» подписан на один год.
02.06.2022 15:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Максимальный кэшбэк от Tennisi.bet вырос до 16%
Максимальный кэшбэк от Tennisi.bet вырос до 16%
02.06.2022 15:37
Футбол
Малафеев выступил против возможного трансфера голкипера «Химок» Лантратова в «Зенит»
Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в два миллиона евро.
02.06.2022 15:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спартак» пересядет на «российскую дрезину»? Что ждет народную команду летом-2022
«Плеймейкер» - о последних трансферных новостях из стана обладателей Кубка России-2022.
«Подошел Шакил и сказал: «Спасыба». Безумная карьера нашего чемпиона НБА
Машины, травмы, дружба с Леброном и гигантский рост. В преддверии финала НБА-2022 «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты карьеры Тимофея Мозгова, который имеет в коллекции чемпионский перстень главной баскетбольной лиги мира.
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.
Россия опять проиграла четвертьфинал Хорватии по пенальти… Как Рублев покинул «Ролан Гаррос»
До полуфинала «Ролан Гаррос» из россиян дошла только Дарья Касаткина. Андрей Рублев в затяжном и упорнейшем матче 1/4 уступил хорвату Марину Чиличу.
Шотландия — Украина: прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира 01.06.2022
1 июня 2022 года в Глазго состоится полуфинальный стык за европейскую путевку на чемпионат мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины.
«Хотели Блохина, а приехал я». История первого советского легионера в Западной Европе
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. «Плеймейкер» вспоминает невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика