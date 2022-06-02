Широков прокомментировал уход Бакаева из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на последние события вокруг полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ранее стало известно, что 25-летний хавбек покинул московский «Спартак» на правах свободного агента, поскольку стороны не смогли договориться о продлении контракта.

«Не знаю, что внутри произошло, но для меня этот уход непонятен. Когда уходят свои воспитанники, да еще в расцвете сил, да еще имея прецедент Дзюбы – это не очень хорошо», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, Бакаев начал выступать за первую команду «Спартака» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне он помог красно-белым выиграть Кубок России. На счету игрока 36 матчей, 3 гола и 8 ассистов во всех турнирах.