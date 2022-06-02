Червиченко назвал причины победы «Спартака» в Кубке России

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими впечатлениями от победы красно-белых в Кубке России.

«Спартак», как всегда, трясет из огня да в полымя. Вечные истерики, хаотичные управленческие решения и внутриклубные разборки. Но определенный фарт и все-таки наличие качественных и амбициозных футболистов помогли команде в текущей обстановке добиться успеха в Кубке, что можно считать просто фантастикой с учетом всех сопутствующих факторов», - приводи слова Червиченко «Известия».

Напомним, в финальном матче «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1. Победу команде Паоло Ваноли принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса.

Этот кубок стал первым для команды за последние 19 лет.