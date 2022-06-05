Роман Широков: Очевидно, что Крыховяк возвращается в Россию из-за денег

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков отреагировал на новость о том, что Гжегож Крыховяк намерен вернуться в клуб из греческого АЕКа.

Ранее стало известно, 32-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить свои выступления в составе «быков».

«Очевидно, что он возвращается из-за денег. Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? К тому же, непонятно, какая ситуация там будет во второй половине года — не все так однозначно. Тем более, Крыховяк не очень востребован в ведущих европейских чемпионатах и в ведущих командах», - приводит Sport24 слова Широкова.

Напомним, что Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе прошлого года из «Локомотива». За это время он успел принять участие в 15 матчах за «быков», в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 гола.

В марте АЕК арендовал польского футболиста до конца сезона.