Гаврилов отреагировал на слухи о возвращении Карпина в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал слухи о желании Паоло Ваноли покинуть должность главного тренера красно-белых.

Ранее сообщалось, что на место итальянца хотят назначить Валерия Карпина, тренирующего «Ростов» и сборную России. Также в СМИ писали об интересе «Спартака» к Станиславу Черчесову, который ныне работает с венгерским «Ференцварошем».

«Карпин или Черчесов? Карпин и Черчесов уже были. Я не знаю, кто бы мог занять место Ваноли», – сказал Ваноли для Metaratings.ru.

Напомним, Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Он заключил договор до конца сезона-2022/23.

В прошедшей кампании «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России впервые с 2003 года.