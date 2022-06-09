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Чернов отреагировал на уход Ваноли из «Спартака»

Экс-футболист ЦСКА был подписал при итальянском тренере.
09 июня 2022 23:35
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал последние события вокруг Паоло Ваноли.

Ранее стало известно, что итальянец, занимавший должность главного тренера, расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить. Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент.

Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo!» – написал Чернов в соцсети.

Напомним, Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Он заключил договор до конца сезона-2022/23.

Под его руководством «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

источник: «Советский спорт»
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