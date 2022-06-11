Президенту «Барселоны» задали вопрос о возможном переходе Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал отвечать на вопрос о возможном подписании форварда «Баварии» Роберта Левандовски.
«Я не буду комментировать сделку по Левандовски, потому что он игрок «Баварии», – сказал функционер, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.
По данным СМИ, 33-летний поляк уже согласовал контракт с «Барселоной» и ждет, когда каталонцы договорятся о его трансфере с «Баварией».
К слову, в минувшем сезоне нападающий провел во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.
источник: «Советский спорт»