Президенту «Барселоны» задали вопрос о возможном переходе Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал отвечать на вопрос о возможном подписании форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«Я не буду комментировать сделку по Левандовски, потому что он игрок «Баварии», – сказал функционер, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

По данным СМИ, 33-летний поляк уже согласовал контракт с «Барселоной» и ждет, когда каталонцы договорятся о его трансфере с «Баварией».

К слову, в минувшем сезоне нападающий провел во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.