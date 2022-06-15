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Кержаков – о продлении контракта с «Зенитом»: Рад, что остаюсь в родном и любимом клубе

Новый договор игрока действует до 30 июня 2023 года.
15 июня 2022 17:01
автор: Артур Гичунцев

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после продления контракта. Напомним, 35-летний футболист подписал новый договор, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

«Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт – будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду. Мысли были разные, но я уверен, что принял правильное решение», – сказал голкипер клубной пресс-службе.

Михаил Кержаков – воспитанник «Зенита». За первую команду голкипер начал играть в 2015 году.

Добавим, что в минувшем сезоне футболист отыграл 25 матчей, пропустил 24 гола и оформил 9 «сухарей». Он помог клубу выиграть четвертое чемпионство кряду.

источник: «Советский спорт»
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