Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» стал Михаил Галактионов, занимающий аналогичный пост в молодежной сборной России. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, 38-летний специалист уже прибыл в Нижний Новгород и заключил трудовой контракт.

Напомним, в прошлом сезоне командой руководил экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков. Под его руководством клуб занял 11-е место в РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе, однако, клуб не стал продлевать с ним соглашение.

Что касается Галактионова, то ранее он работал ассистентом, а также главным тренером в грозненском «Ахмате».