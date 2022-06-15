«Сделаю все, чтоб вы приняли меня»: Бакаев обратился к фанатам «Зенита»

Сегодня, 15 июня, бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал трехлетний контракт с «Зенитом».

После заключения договора воспитанник красно-белых обратился к болельщикам питерской команды.

«Хочу сказать, что буду делать все, что в моих силах, чтобы достойно представлять «Зенит», радовать вас, чтобы вы благодаря моей самоотдаче и игре приняли меня», – сказал футболист клубной пресс-службе.

Ранее Бакаев выразил надежду, что «Зенит» обыграет «Спартак» в матче за Суперкубок России.