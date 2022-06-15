Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом» (фото)

«Зенит» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Сегодня, 15 июня, воспитанник красно-белых, выступавший за первую команду с 2018 года, заключил трудовой контракт на три сезона. В соглашение также включили пункт о продлении договора на один год. Он будет выступать за СБГ под 7-м номером.

«Я понимаю, что это особенный момент, а скоро, наверное, пойму еще острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут», – сказал Бакаев после подписания контракта.

Ранее футболист заявил, что до последнего надеялся на продление контракта со «Спартаком».

К слову, в минувшем сезоне Бакаев провел 36 матчей, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач, став победителем Кубка России.