«Надеюсь, выиграем»: Бакаев – о матче со «Спартаком» в Суперкубке России

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступавший за московский «Спартак», дал комментарий перед матчем с бывшей командой в Суперкубке России.

«Конечно, я жду матча за Суперкубок! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем», – сказал Бакаев пресс-службе «Зенита».

Напомним, питерцы примут «Спартак» 9 июля.

Что касается Бакаева, то 25-летний футболист перешел в команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента. Подробнее здесь.