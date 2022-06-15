Кержаков прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Нижнего Новгорода»

Российский тренер Александр Кержаков дал комментарий после ухода из «Нижнего Новгорода».

Ранее сообщалось, что экс-футболист повздорил с руководством, что сыграло ключевую роль в продлении контракта.

«Я об этом ничего не слышал, ни про какие конфликты с руководством. Со мной не продлили контракт, а почему именно не продлили нужно спрашивать у руководства, решение они принимали. Как оценю свой сезон? Хорошо, мы выполнили задачу», – цитирует Кержакова Metaratings.ru.

Напомним, Александр Кержаков возглавил команду летом 2021 года и помог ей сохранить прописку в РПЛ. Под его руководством клуб занял 11-е место в таблице, обыграв «Зенит» (1:0), «Спартак» (2:1), «Динамо» (2:1) и «Рубин» (1:0).