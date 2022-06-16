Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский перешел в «Нижний Новгород»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский проведет следующий сезон в «Нижнем Новгороде».

Как сообщает пресс-служба красно-зеленых, 23-летний игрок сменил команду на правах аренды.

«Желаем нашему футболисту стабильной игры и пройти весь сезон без травм», – сказано в сообщении «Локо».

Напомним, Рыбчинский начал вызываться в первый состав москвичей зимой 2020 года. За два сезона он провел 72 матча, забил 2 гола и отдал 9 передач.

Что касается «Нижнего Новгорода», то сегодня, 16 июня, клуб назначил Михаила Галактионова на должность главного тренера. Он сменил у руля команды Александра Кержакова.