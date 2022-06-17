«Наши тренеры отошли на второй план»: Хохлов отреагировал на приглашение Йокановича в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал последние события в столичном клубе.

Сегодня, 17 июня, бело-голубые объявили имя нового главного тренера. Им оказался 53-летний серб Славиша Йоканович, работавший в АПЛ у руля «Уотфорда» и «Фулхэма».

«Спокойно отношусь к тому, что снова пригласили иностранца, потому что в последнее время у нас, в российском футболе, часто так происходит. Наши тренеры отходят на второй план. Скажем так, привык к этому», – цитирует Хохлова ТАСС.

Ранее сообщалось, что бело-голубые рассматривали Владимира Федотова, однако, он подписал контракт с ЦСКА.