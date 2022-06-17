ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Наши тренеры отошли на второй план»: Хохлов отреагировал на приглашение Йокановича в «Динамо»

Сербский специалист заключил однолетнее соглашение.
17 июня 2022 20:31
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал последние события в столичном клубе.

Сегодня, 17 июня, бело-голубые объявили имя нового главного тренера. Им оказался 53-летний серб Славиша Йоканович, работавший в АПЛ у руля «Уотфорда» и «Фулхэма».

«Спокойно отношусь к тому, что снова пригласили иностранца, потому что в последнее время у нас, в российском футболе, часто так происходит. Наши тренеры отходят на второй план. Скажем так, привык к этому», – цитирует Хохлова ТАСС.

Ранее сообщалось, что бело-голубые рассматривали Владимира Федотова, однако, он подписал контракт с ЦСКА.

источник: ТАСС
Это интересно:
Точилин считает, что «Динамо» и Йоканович решили подстраховаться, заключив контракт по схеме 1+1+1
Сербский специалист заключил однолетнее соглашение.
17.06.2022 21:17
Футбол
«Наши тренеры отошли на второй план»: Хохлов отреагировал на приглашение Йокановича в «Динамо»
Сербский специалист заключил однолетнее соглашение.
17.06.2022 20:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дзюба отказал ПАОКу ради перехода в «Фенербахче»
Новые подробности трансферной саги.
17.06.2022 20:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Баварии» Марк Рока перешел в «Лидс»
Полузащитник «Баварии» Марк Рока перешел в «Лидс»
Сумма трансфера испанского футболиста в клуб АПЛ оценивается в 12 миллионов евро.
17.06.2022 19:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роналду решил остаться в «МЮ»
Соглашение португальца истекает летом 2023 года.
17.06.2022 19:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Силкин скептически отнесся к назначению серба Йокановича на должность главного тренера «Динамо»
Сегодня, 17 июня, иностранный специалист возглавил столичную команду.
17.06.2022 19:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сербский тренер Славиша Йоканович возглавил московское «Динамо»
Ранее специалист работал в чемпионате Англии.
17.06.2022 19:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кузнецов заявил, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА
Ранее бывший футболист сборной России временно приостановил свою карьеру.
17.06.2022 19:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Слуцкий – о выступлении «Рубина» в ФНЛ: Будем позиционировать себя, как команда РПЛ
Вслед за казанским клубом высший дивизион страны покинули «Уфа» и тульский «Арсенал».
17.06.2022 18:58
Футбол
Защитник Милан Гайич официально стал игроком ЦСКА
Защитник Милан Гайич официально стал игроком ЦСКА
Контракт сербского футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2024/25.
17.06.2022 18:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
Играл за «Челси» и чемпионский «Депор», выводил два клуба в АПЛ! Что за Йоканович возглавил «Динамо»
Вслед за «Спартаком» и ЦСКА определился с новым тренером еще один столичный клуб: «Динамо» заключило контракт с 53-летним сербом Славишей Йокановичем.
«Хочется видеть «Динамо» чемпионом, а с каким тренером — не важно». Точилин — о назначении Йокановича
Ветеран «Динамо» Александр Точилин поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Славиши Йокановича главным тренером бело-голубых.
«Большая семерка» готовит революцию? КХЛ предлагают поделить на два турнира — и это было бы замечательно!
Президент КХЛ Алексей Морозов дал понять, что структура нового сезона до сих пор не утверждена из-за позиции ФХР. «Плеймейкер» выяснил, что стоит за этими новостями.
Столицу США прокатили, Монреаль отказался, Чикаго испугался смягчать налоги. Как ФИФА выбрала города ЧМ-2026
Международная федерация футбола определилась с 16 городами, которые примут чемпионат мира 2026 года.
Леклер и Перес не догонят Ферстаппена. Расклады и ставки на Гран-при Канады
17 - 19 июня на монреальской трассе имени Жиля Вильнева пройдет девятый этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Непомнящий, вспомни Екатеринбург! Каким будет турнир претендентов на шахматную корону
В пятницу 17 июня в Мадриде начинается турнир претендентов на звание чемпиона мира: восемь супергроссмейстеров определят, кто из них в следующем году встретится в матче за титул с его обладателем - норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Золотая артиллерия» Стефена Карри! Как «Голден Стэйт» вернул себе титул чемпиона НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл у «Бостон Селтикс» финальную серию плей-офф НБА со счетом 4-2. Для калифорнийского клуба это четвертый чемпионский титул за последние восемь лет, но первый с 2018 года.
За что Зарема взъелась на Зелимхана?
Уход из «Спартака» в «Зенит» 25-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева не дает покоя Зареме Салиховой, которая даже написала по этому поводу гневную колонку. Претензии к воспитаннику красно-белых, мягко говоря, выглядят странно.
Загитова, Большунов и Рылов стали амбассадорами «Лиги Ставок» на ПМЭФ-2022. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Самоделкиной — «детская» зарплата, Загорски с Гуррейро — никакой! О составе сборной России по фигурному катанию
Опубликован состав национальной команды по фигурному катанию на следующий сезон. Разбираемся, что к чему.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика