Стало известно, при каких условиях контракт нового тренера «Динамо» будет продлен автоматически

Накануне, 17 июня, сербский специалист Славиша Йоканович заключил контракт с московским «Динамо». Соглашение подписано по схеме «1+1+1».
Как сообщает «РБ-Спорт», договор будет продлен автоматически, если по итогам сезона команда финиширует в первой тройке РПЛ.
Напомним, до переезда в Россию Йоканович тренировал «Уотфорд» и «Фулхэм». Он вывел обе команды в АПЛ. Также тренер работал с «Партизаном» и дважды выигрывал чемпионат Сербии.
Ранее о назначении специалиста высказался член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
источник: «РБ-Спорт»