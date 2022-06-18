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«Я полон мотивации»: новый тренер «Динамо» высказался после подписания контракта

Славиша Йоканович заключил договор по системе «1+1+1».
18 июня 2022 09:34
автор: Артур Гичунцев

Сербский специалист Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей.

Наш план – приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат – это тоже дополнительная мотивация для меня», – цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, до переезда в Россию Йоканович тренировал «Уотфорд» и «Фулхэм». Он вывел обе команды в АПЛ. Также тренер работал с «Партизаном» и дважды выигрывал чемпионат Сербии.

Ранее о назначении специалиста высказался член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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