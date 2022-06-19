Кулибали отказал «Барселоне» и хочет завершить карьеру в «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отказался от возможного перехода в «Барселону» и намерен завершить карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, сенегальский защитник обсудит свое будущее в команде после возвращения из отпуска.

Напомним, что Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. Всего в составе «партенопейцев» он провел 317 матчей, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.