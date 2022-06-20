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«Пари Нижний Новгород» отправил официальное предложение «Уфе» по трансферу Гамида Агаларова

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в шесть миллионов евро.
«Пари Нижний Новгород» отправил официальное предложение «Уфе» по трансферу Гамида Агаларова
20 июня 2022 21:23
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Уфа»

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может стать игроком команды РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 21-летнего футболиста хочет приобрести «Пари Нижний Новгород». Отмечается, что нижегородский клуб уже сделал официальный запрос по покупке нападающего в летнее трансферное окно.

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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