РПЛ представила календарь сезона-2022/2023

На официальном сайте российской Премьер-лиги появился подробный календарь сезона-2022/2023.
Так, новая кампания стартует 15 июля и завершится 3 июня 2023 года.
В первом туре чемпионата московский «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Зенит» встретится в гостях с «Химками».
Более подробное расписание стартовых матчей выглядит так:
1-й тур (15-17 июля)
«Краснодар» – «Факел»
ЦСКА – «Урал»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»
«Ахмат» – «Спартак»
«Торпедо» – «Сочи»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Зенит»
Ознакомиться с полным расписанием сезона-2022/2023 можно здесь.
источник: РПЛ