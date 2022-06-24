Сергей Семак: Нам будет не хватать Алберто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможность ухода из команды бразильского нападающего Юри Алберто.

«Мы уважаем решение каждого игрока. Все вопросы, которые возникают, проходят в переговорном русле. Сейчас сложилась такая ситуация, у кого-то одно мнение, у кого-то другое мнение, и мы, конечно, готовы выслушать любого игрока.

Что касается игровых характеристик Юри, мы понимали его сильные качества, когда подписывали контракт. Его будет не хватать, придется немного форматировать схему. Такая у нас работа, потому что очень быстро меняется обстановка, и это часть работы тренерского штаба, чтобы делать некие изменения, для того чтобы как-то менять игру в зависимости от качеств игроков, которые есть в команде», - приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» получил от бразильских клубов предложения по обмену футболиста.

22 июня стало известно, что Алберто интересуется «Коринтианс».

Добавим, что у нападающего контракт с сине-бело-голубыми до окончания сезона-2026/27. В «Зенит» Алберто пришел в конце января из бразильского «Интернасьонала» за 25 млн евро. Также он выступал за «Сантос».

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.