«Зенит» не намерен покупать Баринова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Зенит» не интересуется Дмитрием Бариновым», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что о том, что хавбеком интересует «Зенит» написал инсайдер Иван Карпов, назвав сине-бело-голубых конкурентами «Динамо».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко допускал продажу футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего хавбека с «железнодорожниками» заканчивается через год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.