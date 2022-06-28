Новый главный тренер «Динамо» Йоканович одобрил покупку Баринова

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил покупку у «Локомотива» хавбека Дмитрия Баринова.

«Йокановичу нравится идея трансфера Баринова, и он одобрил подписание полузащитника. Но «Динамо» пока не делало предложения», - приводит «Чемпионат» слова своего источника из окружения тренера.

По данным издания, бело-голубые согласны выложить за футболиста 6 млн евро. Похожую информацию ранее приводил инсайдер Иван Карпов.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко допускал продажу футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего хавбека с «железнодорожниками» заканчивается через год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.