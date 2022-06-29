«Барселона» предложила за Левндовски 45 млн евро, что не устраивает «Баварию»

«Барселона» сделала очередное предложение «Баварии» по нападающему Роберту Левандовски, сообщает RT, ссылаясь на Bild.

По данным источника, каталонцы предложили 40 млн евро единовременно и 5 млн в виде бонусов. Предыдущее предложение было по схеме «35+5 млн».

Согласно Bild, «Бавария» хочет получить не менее 50 млн евро. Отметим, что эта сумма отличается у разных источников. Например, 25 июня писали про 60 млн.

Напомним, Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года в качестве свободного агента. С тех пор польский форвард провел за мюнхенскую команду 344 встречи, записав на свой счет 344 забитых мяча и 72 голевые передачи, а также заработав 36 желтых карточек. В минувшем сезоне 33-летний поляк отыграл во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.

Добавим, что действующий контракт Левандовски с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро.