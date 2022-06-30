«Пари НН» близок к заключению контрактов с Агаларовым и Степановым

Как стало известно «Советскому спорту» из источника, близкого к руководству нижегородского клуба, переговоры с лучшим бомбардиром прошлого сезона Гамидом Агаларовым и защитником Данилой Степановым находятся в финальной стадии.

«Пари НН» сделал предложение по нападающему «Уфы» еще в середине июня и сразу встретил полное согласие со стороны футболиста, так что переговоры идут успешно. В прошлом сезоне Агаларов забил 19 мячей в 29 матчах РПЛ.

Также клуб ведет переговоры по защитнику «Арсенала» Степанову. По информации «РБ-Спорт» тулякам за его трансфер предложены 25 млн рублей.

Обе сделки наверняка состоятся в ближайшее время, и следующим на очереди может стать Эдгар Севикян. Он является воспитанником «Локомотива», с 2017 года был в системе испанского «Леванте», а летом стал свободным агентом.

Все три футболиста хорошо знакомы с главным тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым по работе в молодежной сборной России. Таким образом, клуб делом подтверждает желание сделать ставку на перспективную молодежь.