Владелец «Сочи» Ротенберг рассказал о своем отношении к Федотову после того, как тот ушел в ЦСКА

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, как относится к главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову после того, как он покинул южан в летнее окно.

«Почему не удалось договориться с Федотовым? У него спросите. Что касается обид, то никаких обид нет. Каждый должен работать на своём месте, и результат покажет, кто на что способен.

Дай Бог, чтобы он проявил себя там так же, как смог проявить себя в «Сочи», когда была единая команда, и все работали на одного тренера. Дальше будет видно, как он проявит себя в другом коллективе. Для него это испытание», - передает слова Ротенберга «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в таблице РПЛ, добившись лучшего результата в своей истории.