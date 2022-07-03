«Торино» опроверг желание арендовать у «Аталанты» Алексея Миранчука

Тенический директор «Торино» Давиде Ваньятти опроверг слова генерального директора «Аталанты» Луки Перкасси о «конкретике» по аренде российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси— неправда», - цитирует Ваньятти «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бергамаски согласны на аренду россиянина только при наличии пункта об обязательном выкупе.

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.