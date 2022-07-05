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Агент Вендела подтвердил интерес к футболисту «Зенита»

Полузащитник ждет позицию российского клуба.
05 июля 2022 14:21
автор: Максим Скороходов

Чезаре Барбьери, агент бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил, что его клиентом интересуются другие клубы.

«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», - приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что хавбек согласился перейти в бразильский «Фламенго» при условии, что «Зенит» получит в будущем деньги за трансфер.

Агент футболиста в свою очередь хочет, чтобы его клиент продолжил карьеру в одной из топ-лиг.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 55 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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