Агент Вендела подтвердил интерес к футболисту «Зенита»

Чезаре Барбьери, агент бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил, что его клиентом интересуются другие клубы.

«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», - приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что хавбек согласился перейти в бразильский «Фламенго» при условии, что «Зенит» получит в будущем деньги за трансфер.

Агент футболиста в свою очередь хочет, чтобы его клиент продолжил карьеру в одной из топ-лиг.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 55 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.